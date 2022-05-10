СМИ: ЕК готова предложить Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти Politico: Еврокомиссия готова предложить Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти

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Еврокомиссия (ЕК) готова предложить компенсацию Венгрии, если та поддержит эмбарго на поставки нефти из РФ и шестой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По данным издания, европейские чиновники в настоящее время изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии, пытаясь убедить премьер-министра страны Виктора Орбана согласиться на предложение Евросоюза относительно санкций на нефть из России. Как рассказали три неназванных европейских чиновника, деньги могут передать Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, её предполагается сформулировать на будущей неделе.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник, 10 мая, заявил, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ожидает новых предложений о том, как планируется обеспечить энергетическую безопасность страны в случае введения эмбарго на поставки нефти из России. По словам Сийярто, Орбан детально проинформировал фон дер Ляйен о том, как санкции в отношении российского топлива повлияют на Венгрию.

По словам главы венгерского МИД, шестой пакет антироссийских санкций, который в настоящее время разрабатывает Еврокомиссия, нанесёт слишком большой ущерб его стране, если будет включать нефтяное эмбарго. Будапешт поддержит набор санкций, если данную проблему удастся решить. Однако отсутствие приемлемых предложений со стороны Брюсселя может подорвать единую позицию Евросоюза по ликвидации зависимости от энергоресурсов из России.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Предполагается, что у Словакии и Венгрии будет 20 месяцев на то, чтобы отказаться от ввоза российской нефти.