Секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе. К такому выводу пришли западные спецслужбы.
Об этом сообщает газета
Издание указывает конкретный отряд, который специализируется на саботаже и подрывной деятельности. Как указывает NYT, этим занимаются бойцы из войсковой части 29155. В частности, именно они, по мнению газеты, стоят за отравлением Скрипалей в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории.
Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ, — считают собеседники NYT.
Они также указывают возможных руководителей отряда. Якобы это генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига.
Ранее News.ru сообщал, что российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас. Он способен проводить операции любого масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации. Такое мнение высказал польский военный эксперт Марчин Гавенда. Он отметил, что прежде слабой стороной российских сил специального назначения являлось устаревшее оснащение, однако к настоящему времени ситуация кардинально изменилась.
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