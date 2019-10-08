https://static.news.ru/photo/831cf6d6-ea4e-11e9-ba13-fa163e074e61_660.jpg Солсбери Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе. К такому выводу пришли западные спецслужбы.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западных разведчиков.

Издание указывает конкретный отряд, который специализируется на саботаже и подрывной деятельности. Как указывает NYT, этим занимаются бойцы из войсковой части 29155. В частности, именно они, по мнению газеты, стоят за отравлением Скрипалей в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории.

Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ, — считают собеседники NYT.

Они также указывают возможных руководителей отряда. Якобы это генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига.

Ранее News.ru сообщал, что российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас. Он способен проводить операции любого масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации. Такое мнение высказал польский военный эксперт Марчин Гавенда. Он отметил, что прежде слабой стороной российских сил специального назначения являлось устаревшее оснащение, однако к настоящему времени ситуация кардинально изменилась.