СМИ: число погибших от коронавируса превысило 90 тысяч

https://static.news.ru/photo/15ef1c16-7a67-11ea-ae72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число погибших от коронавируса в мире выросло. Жертвами COVID-19 стали более 90 тысяч человек.

Об этом сообщает Última Hora в Twitter. При этом по данным Университета Джонса Хопкинса количество смертей составляет 89 773.

#UHCoronavirus | El nÃºmero de fallecidos por COVID-19 a nivel mundial supera los 90,000. pic.twitter.com/fLtAfrIZFv — Ãltima Hora (@ultimahsv) April 9, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Марий Эл 9 апреля зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. В больнице в Йошкар-Оле умерла женщина в возрасте 37 лет.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч.