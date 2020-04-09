СМИ: число погибших от коронавируса превысило 90 тысяч

Число погибших от коронавируса в мире выросло. Жертвами COVID-19 стали более 90 тысяч человек.
Об этом
— Ãltima Hora (@ultimahsv)
#UHCoronavirus| El nÃºmero de fallecidos por COVID-19 a nivel mundial supera los 90,000. pic.twitter.com/fLtAfrIZFv April 9, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что в Марий Эл 9 апреля зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. В больнице в Йошкар-Оле умерла женщина в возрасте 37 лет.
В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76.
В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч.
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