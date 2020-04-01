СМИ: число подтверждённых диагнозов коронавируса достигло 900000

https://static.news.ru/photo/135d17f2-743e-11ea-9116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese via imago-images.de/Global Look Press

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире достигло 900 000. Из них более 200 000 находятся в США, сообщает ORDO NEWS.

Пока по опубликованным данным Центра Системных Наук и Инженерии (CSSE) Университета Джона Хопкинса, число заражений чуть меньше - 887 067 в мире и 190 740 в США, следом идут Италия и Испания со 105 и 102 тысячами подтверждённых диагнозов COVID-19. Коронавирус унёс жизни уже более 44 тысяч человек. Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что, по мнению американской разведки, Китай занижал реальные данные о распространении коронавирусной инфекции в стране. Пекин умышлено предоставлял неполные данные как по заразившимся, так и по летальным исходам, писал NEWS.ru.