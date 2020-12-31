СМИ: Британия и ЕС завершили переход по Brexit

https://static.news.ru/photo/fa58cb9c-4bc0-11eb-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit, одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами.

Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума. На данный момент Соединённое Королевство «восстановило свою национальную независимость».

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, государство смогло «вернуть себе контроль» над законами, границами и денежными средствами. Историческое соглашение между ЕС и Великобританией было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. Стороны по итогам соглашения продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Как заявил премьер Британии, Brexit — это не конец, а «начало новой эры» национальных перемен и обновления, пишет РИА Новости.

«Мы вернём себе способность владеть силами, которые слишком долго были единственной прерогативой Брюсселя. Теперь мы возьмёмся за эти инструменты, чтобы осуществить перемены, которых жаждут люди, и тем самым восстановим веру в нашу демократию», — утверждает Джонсон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару. Об этом сообщила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.