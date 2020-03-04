https://static.news.ru/photo/baf83c6a-5e2e-11ea-a4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ученик девятого класса, вернувшийся из Италии, у которого медики выявили коронавирус, посещал футбольный матч на стадионе «Блумфильд» в Тель-Авиве 24 февраля.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, подросток сидел в восьмом секторе стадиона, который рассчитан на 5,4 тыс. человек. Медики госпитализировали 77 болельщиков команды Маккаби.

Установлено, что школьник с 23 по 26 февраля несколько раз был в магазине игрушек в городе Ор-Йегуда, а также посещал школу. Учителя, технический персонал и школьники, всего 1150 человек, направлены на двухнедельный карантин с 4 марта.

В настоящий момент коронавирусом в Израиле заболели 15 человек. Минздрав Израиля 27 февраля призвал граждан страны, вернувшихся из Италии, проводить 14 дней в изоляции на дому. В ведомстве заявили, что в настоящий момент на карантине находятся более пяти тысяч человек, среди них израильтяне, прибывшие из Таиланда, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Гонконга, материкового Китая и Италии.

NEWS.ru писал, что Международный валютный фонд готов выделить денежные средства для борьбы с коронавирусом. На них могут рассчитывать наименее благополучные и развивающиеся страны.