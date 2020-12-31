СМИ: боевики отпустили часть захваченных пассажиров автобуса в Афганистане

https://static.news.ru/photo/ce62194a-4cf0-11eb-81b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС

Боевики освободили 15 заложников из захваченного накануне пассажирского автобуса, перевозившего 45 человек.

Инцидент произошёл в провинции Герат, что на западе страны, заявил официальный представитель полиции республики Басир Расули.

Среди «помилованных» бандитами есть один ребёнок, а также водитель транспортного средства. Пока ни одна из радикальных организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. Ранее вину за преступление возложили на террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), передаёт агентство «Синьхуа».

Накануне боевики устроили засаду в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате которой погибли по меньшей мере шесть сотрудников полиции. По предварительным данным, силовики 1 января попали в ловушку в округе Батикот. Жертвами атаки стали шесть стражей порядка, ещё четыре получили ранения. Других данных пока нет.

Как писал NEWS.ru, власти Афганистана приговорили к смертной казни мужчину, который организовал нападение на юридический факультет университета в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября 2020 года. После этого несколько вооружённых человек начали стрельбу возле здания учебного заведения. Позже полицейские задержали подозреваемого.