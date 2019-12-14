Администрация США не хочет вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на «усилия Конгресса». Об этом
Сообщалось, что Белый дом работал над тем, чтобы подорвать усилия Конгресса по блокировке трубопровода («Северный поток — 2»), хотя формулировка санкций была добавлена к законопроекту о военной политике на $738 млрд, который передали в Палату представителей, — процитировали газету «Известия».
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против введения санкций США в отношении российского газопровода. По словам генерального директора Асоциации европейского бизнеса Франка Шауфф, для европейцев важно, чтобы на их внешнеэкономические отношения не давило что-то извне.
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