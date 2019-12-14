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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США нарушили договорённость по выводу отрядов курдской милиции с территорий, граничащих со страной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США нарушили договорённость по выводу отрядов курдской милиции с территорий, граничащих со страной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Reuters....