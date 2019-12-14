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Администрация США не хочет вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на «усилия Конгресса». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на The New York Times.

Сообщалось, что Белый дом работал над тем, чтобы подорвать усилия Конгресса по блокировке трубопровода («Северный поток — 2»), хотя формулировка санкций была добавлена к законопроекту о военной политике на $738 млрд, который передали в Палату представителей, — процитировали газету «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против введения санкций США в отношении российского газопровода. По словам генерального директора Асоциации европейского бизнеса Франка Шауфф, для европейцев важно, чтобы на их внешнеэкономические отношения не давило что-то извне.

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