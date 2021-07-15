СМИ: Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в его окружении.
Отмечается, что Аваков
Аваков написал заявление об отставке с должности главы МВД Украины 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат, при допустимом минимуме в 226 голосов.
Политик стал главой МВД Украины в 2014 году. В 2019 году его переназначили на эту должность. Он был одним из двух министров, которые находились в правительстве после прихода к власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского.
Ранее председатель президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Аваков является лучшим кандидатом на должность мэра Харькова. Он подчеркнул, что экс-министр за время своей работы не дал повода сомневаться в своей патриотичности. Корниенко назвал Авакова хорошим хозяйственником.