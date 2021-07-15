СМИ: Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в его окружении.

Отмечается, что Аваков не планирует выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Харькова. Выборы пройдут 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса.

Аваков написал заявление об отставке с должности главы МВД Украины 13 июля. Через два дня его отставку приняла Верховная рада. За такое решение проголосовал 291 депутат, при допустимом минимуме в 226 голосов.

Политик стал главой МВД Украины в 2014 году. В 2019 году его переназначили на эту должность. Он был одним из двух министров, которые находились в правительстве после прихода к власти нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

Ранее председатель президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Аваков является лучшим кандидатом на должность мэра Харькова. Он подчеркнул, что экс-министр за время своей работы не дал повода сомневаться в своей патриотичности. Корниенко назвал Авакова хорошим хозяйственником.