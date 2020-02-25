https://static.news.ru/photo/098e66a6-583f-11ea-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ziheng/Xinhua/Global Look Press

Каждый новый день в Китае от нового коронавируса умирает всё меньше и меньше людей. За последние сутки ушли из жизни 52 человека, а днём ранее страна потеряла 71 человека.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ныне число жертв недуга в стране составляет 2715. При этом врачи спасли жизни 29,7 тыс. человек, сообщает ТАСС.

По состоянию на 26 февраля, общее количество больных пневмонией увеличилось до 78 тысяч. Показатель смертности от коронавируса в Китае равен 3,47%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, связанная с распространением коронавируса, привела к отказу россиян от туров в эту европейскую страну. Уточняется, что в основном россияне отменяют туры в города, которые уже закрыли власти Италии.