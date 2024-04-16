«Смертельная тишина»: экоакустика сообщила ученым жуткие факты о природе The Guardian: ученые бьют тревогу из-за стремительной гибели дикой природы

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Ученые обеспокоены состоянием дикой природы, которая стремительно вымирает, оставляя лишь тишину, пишет The Guardian. Как отмечают в издании, к тревожным выводам эксперты пришли, изучив данные экоакустики. Речь идет об оценке звуков природы вроде жужжания насекомых или пения птиц, которые постепенно стихают по всей планете.

Профессор Стив Симпсон из Бристольского университета назвал результаты исследования «смертельной тишиной». По его словам, сейчас развернулась настоящая гонка со временем.

Записанные в прошлом звуки [дикой природы] могут относиться к видам, которых, возможно, уже не существует. Так что, это все, что у нас есть. И мы даже не знаем, что это за виды. В этом смысле они уже являются акустическими ископаемыми, — сказал профессор Брайан Пияновски из Университета Пердью в США.

Последние исследования, которые проводились в 200 тысячах локаций на территории Европы и Северной Америки, показали повсеместную потерю разнообразия и интенсивности звуков природы. Изменения происходят в воздухе, лесах, почве и даже под водой.

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