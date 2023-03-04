«Смертельная тактика»: в Европе признали превосходство ВС РФ PL: тактика ВС РФ с артиллерийскими обстрелами оказалась смертельной для ВСУ

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор рассказал изданию Parlamentní listy, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи и потери в результате «смертельной тактики» ВС РФ. Эксперт пояснил, что российские военные с помощью ежедневных артиллерийских обстрелов и коротких вылазок держат противника в напряжении. Он добавил, что Киев получает западную военную технику с опозданием.

Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери, — сказал Шандор.

Он выразил мнение, что Украина уже стратегически проиграла. Военный отметил, что западные лидеры в кулуарах ставят Владимиру Зеленскому ультиматумы.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.