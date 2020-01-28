Попытки заключить соглашение между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Катаре могут потерпеть крах. В американском самолёте Bombardier E-11А, который упал накануне в афганской провинции Газни, находились несколько офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Штатов, сообщают источники иранской прессы. По этим данным, среди американцев был и Майкл Д'Андреа — глава ведомственного подразделения, отвечавшего за антииранские операции. Талибы утверждают, что именно они сбили Bombardier E-11А.

По американским данным, самолёт рухнул 27 января в афганском уезде Дехьяк, на подконтрольной талибам территории, хотя специализированные СМИ отмечают : на самом деле, катастрофа произошла днём ранее. Первоначально циркулировали данные о том, что воздушное судно — пассажирское, однако впоследствии эта информация не подтвердилась. Талибы поспешили взять на себя ответственность за крушение, отметив, что среди погибших — несколько офицеров ЦРУ. На этом фоне Пентагон обнародовал противоречащее группировке сообщение, согласно которому упавший в Газни самолёт действительно принадлежал Америке, однако катастрофа произошла не в результате атаки с земли. Утверждения движения «Талибан» представители оборонного ведомства США назвали ложными.

Иранские СМИ, которые ссылаются на неназванные российские источники, утверждают , что среди погибших был Майкл Д'Андреа. E-11A используются американцами в Афганистане для проведения разведывательных миссий, и высокопоставленный представитель ЦРУ действительно мог находиться на борту. Предполагаемая гибель Д'Андреа актуализирует тезис о том, что Афганистан становится территорией «прокси-войны» между Ираном и США. Офицер ЦРУ не только возглавлял усилия по противодействию иранской политике в различных странах Средней и Южной Азии, но и, по большому счёту, нёс ответственность за устранение 3 января в Багдаде командующего силами «Кудс» Касема Сулеймани. Смерть генерала заставила союзников Ирана клясться, что США заплатят большую цену за его «ликвидацию». Талибы, надо заметить, не показывали агрессии.

Д'Андреа возглавил антииранское подразделение ЦРУ в 2017 году. До этого подобный департамент не существовал в структуре ведомства в Лэнгли. «Люди» Д'Андреа сосредоточены исключительно на Иране. В его отдел входят все эксперты, агенты и сотрудники ведомства, специализирующиеся на этом направлении, писали американские СМИ. Центр во многом похож на тот отдел, который занимается в ЦРУ сбором развединформации о Северной Корее. До этого Д'Андреа руководил контртеррористическими спецоперациями. Например, поиском «террориста номер один» Усамы бен Ладена, ликвидированного в Пакистане спецназом США в 2011 году. Помимо этого, он курировал американские действия по нанесению ударов с помощью беспилотников в Пакистане. Прозвище Д'Андреа — «Тёмный принц»: он участвовал в разработке программ жёстких допросов с применением пыток в отношении подозреваемых в терактах. Считается, что Д'Андреа — мусульманин: он принял ислам в одной из своих длительных командировок в регион.

Катастрофа в небе над Газни произошла в почти решающий час для Афганистана, когда США пытаются довести до конца мирный процесс в Катаре и достичь сделки с талибами. До этого процесс буксовал из-за непрекращающихся убийств американского персонала в Исламской Республике. 22 января президент Дональд Трамп на встрече с афганским коллегой Ашрафом Гани на полях Всемирного экономического форума в Давосе «вновь заявил о необходимости значительного и продолжительного сокращения насилия со стороны талибов». Сделка нужна администрации президента США для реализации предвыборных обещаний времён прошлого электорального цикла, однако в случае подтверждения смерти Д'Андреа дипломаты и военные, которые отвечают за диалог в Катаре, попросту не смогут продолжить работу. Цена сделки не найдёт оправдания в глазах общественного мнения США. И Афганистан вернётся к военному хаосу.

Штаб-квартира ЦРУ Central Intelligence Agency/flickr.com

Вероятно, понимание этих перспектив могло заставить Пентагон приуменьшить значение инцидента с Bombardier E-11А. Интрига же заключается в другом: что вынудило талибов открыто заявить о своей ответственности за крушение самолёта и сообщить об убитых офицерах ЦРУ с учётом близкой развязки диалога с США? Это может свидетельствовать о желании «отомстить» за смерть Сулеймани и, соответственно, о готовности полностью торпедировать катарский процесс. Однако с учётом того, что представители «Талибана» в Катаре говорили в начале января о том, что гибель иранского генерала никак не скажется на продвижении дипломатической инициативы Трампа, можно допустить, что случившееся — дело рук отдельных, наиболее радикальных фракций так называемой «непримиримой оппозиции». Однако общественное мнение в Штатах вряд ли будет считаться с фактом фрагментированности талибов.