Смерть от тромбоза в Австралии связали с вакциной AstraZeneca

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Специалисты Австралийской администрации лекарственных средств (TGA) предположили, что смерть 48-летней жительницы штата Новый Южный Уэльс из-за образования тромба связана с вакцинацией от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Недавно зарегистрированный случай тромбоза с низким содержанием тромбоцитов, вероятно, связан с вакцинацией. Группа рассмотрела отчёт о 48-летней женщине, вакцинированной в Новом Южном Уэльсе и госпитализированной с обширным тромбозом и тромбоцитопенией через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca от COVID-19, — цитирует РИА Новости заявление регулятора.

Всего, по данным TGA, в Австралии было зарегистрировано три случая тробоцитопении — снижения количества тромобоцитов из-за применения препарата AstraZeneca. Двое пациентов находятся в больнице и идут на поправку.

Ранее австралийский регулятор посоветовал жителям до 50 лет прививаться от коронавируса препаратом Pfizer, а потом и правительство страны порекомендовало не вакцинироваться препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза.

Как писал NEWS.ru, житель Львовской области скончался на следующий день после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca/Covishield. Месяцем ранее провизор аптеки в военном госпитале Черновицкой области умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве называют острый мозговой инсульт. Вакцинацию он прошёл 15 марта, а на следующий день его госпитализировали с подозрением на инсульт.