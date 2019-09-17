https://static.news.ru/photo/e784ecec-d92c-11e9-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Guanyu/Xinhua/Global Look Press

Панда Чуан Чуан умерла в зоопарке города Чиангмай в Таиланде в возрасте 19 лет. Момент смерти животного попал на камеры наблюдения.

Газета Khao Sod так описывает произошедшее: зверь гулял по вольеру, начал хромать и рухнул. По словам руководителя зоопарка Вуттихая Муангмуна, медведь мог умереть от старости.

Эта панда была подарком правительства КНР Таиланду в качестве демонстрации тесных отношений между двумя странами. Медведь прибыл в Чиангмай с самкой Лин Хуэй в октябре 2003 года.

Генеральное консульство Китая проинформировано о случившемся. Ожидается, что китайский центр охраны природы и исследований гигантской панды направит экспертов в зоопарк, чтобы вместе с тайскими коллегами выяснить причины смерти.

6 августа Чуан Чуан отпраздновал свой 19-й день рождения. Средняя продолжительность жизни гигантской панды составляет около 15–20 лет в дикой природе и до 30 лет в неволе.

Ранее News.ru писал, что в крупнейшем зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки. Самка Хао Хао и самец Син Хуэй были переданы Бельгии в аренду из Китая в феврале 2014 года.

Согласно договору, детёныши принадлежат китайской стороне. Малыши — мальчик и девочка — родились здоровыми. Их вес составляет 160 и 150 граммов соответственно.