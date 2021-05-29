Смерть экс-главы разведки Украины не связана с криминалом

Предварительные итоги расследования гибели во время дайвинга в Дахабе бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя обнародовала Генеральная прокуратура Египта. По информации следствия, смерть не имеет уголовной подоплёки. Данные опубликованы в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Facebook.
Как
В заявлении говорится, что Виктор Гвоздь имел международную лицензию, разрешающую погружаться на глубину до ста метров.
Смерть наступила в результате резкого [кислородного] истощения организма из-за быстрого подъема с глубины, — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Также в ведомстве добавили, что обстоятельства смерти не имеют уголовной подоплёки, этот факт подтверждён полицейским расследованием.
В ходе патолого-анатомической экспертизы на теле Гвоздя не было обнаружено никаких видимых повреждений. Также следователи проверили оборудование для дайвинга, в том чисел на предмет пригодности его использования на большой глубине.
В пятницу, 28 мая, стало известно, что во время дайвинга на территории Египта утонул бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.
Гвоздь возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2014 по 2016 год.