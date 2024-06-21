Смерть актера на СВО, опухоль Кушанашвили, запрет хиджаба: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи, состояние госпитализированного журналиста Отара Кушанашвили стабилизировалось, в Таджикистане запретили ношение хиджаба — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Умер при героических обстоятельствах

При осуществлении боевых задач на специальной военной операции погиб актер Леонид Гусаров. Информацию об этом распространила Жуковская детская школа искусств № 1, там мужчина преподавал театральное мастерство.

«Поклонники творчества Леонида Гусарова не увидят яркого артиста на сцене, не услышат вживую его потрясающие стихи в авторском исполнении <...> Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны», — рассказали коллеги артиста.

На СВО артист ушел в качестве добровольца в августе 2023 года. До этого он снимался в кино. В сериале «Последний мент» он исполнил роль охранника Самсонова, россияне могли его видеть также в хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

В мае этого года стало известно, что автор «Уральских пельменей» бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации в возрасте 55 лет. Музыкант в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Спустя время он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

В ноябре 2023-го также погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. В пресс-службе театра отметили, что боль и скорбь, которую испытали его друзья, коллеги и родные, невозможно передать словами.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

До этого появилась информация о смерти российского барда, автора «Уральских пельменей» Игоря Истомина в зоне проведения военной спецоперации. Артист около года числился пропавшим без вести, в зону боестолкновений он отправился добровольцем еще в мае 2022 года.

Истомин никому не рассказывал о своем выборе, друзьям и знакомым сообщил, что уезжает работать на стройку. Его похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

«Он ничего никому не сказал. Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад», — сказала Расулова.

Стабилизация Кушанашвили

Telegram-канал SHOT выяснил, что состояние журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль, стабилизировалось. По данным канала, шоумен в сознании и восстанавливается после операции. При этом о выписке из больницы речь пока не идет, так как ему предстоит пройти множество обследований на сопутствующие заболевания.

В публикации канала отмечается, что журналисту провели срочную операцию, во время которой обнаружили опухоль брюшной полости. Результаты биопсии будут готовы через неделю.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Отар Кушанашвили

53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. Шоумену потребовалась дорогостоящая операция, сейчас журналист восстанавливается.

О том, что у шоумена обнаружили рак, до этого сообщил музыкальный критик Владимир Полупанов. В то же время продюсер Виктор Ладненко подчеркнул, что точный диагноз пока не ставили, но цирроз печени врачи не подтвердили.

Telegram-канал Lomovka также сообщил, что народный артист России Николай Басков намерен оплатить лечение Кушанашвили. По данным канала, певец уже поручил помощникам выяснить все необходимые детали и уточнить необходимую сумму. Сам Басков по возвращении в Москву передаст семье Кушанашвили средства на его лечение. Предварительно, на операцию Кушанашвили, по предварительным данным, потребуется 1 млн рублей.

За несколько дней до госпитализации шоумен в соцсетях жаловался на здоровье. Он отравился и чувствовал себя плохо, хотя, по его словам, шел на поправку.

«Я шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора (совпавших). Ползаю вдоль стенки и по полу. Мне слово „запор“ казалось смешным, больше смешным казаться оно не будет. Ваш любимый Отарик превратился в беспомощного ребенка. Но я потихоньку прихожу в себя», — заявлял Кушанашвили.

Телеведущий Михаил Гребенщиков также рассказал, что его коллега Кушанашвили меньше недели назад чувствовал себя нормально. По его словам, они вместе были на мероприятии супруги блогера. Гребенщиков подчеркнул, что узнал о госпитализации коллеги от журналистов.

Таджикистан отказывается от «чуждого»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба в стране. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф. Отмечается, что речь идет о законе «О регулировании торжеств и церемоний». Целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

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Как пишет издание Asia-Plus, закон принят на фоне массовых жалоб, что представители власти останавливают на улицах женщин в хиджабах и требуют, чтобы они сняли головной убор или носили его как платок. Также были случаи, когда гражданок страны не пускали в поликлиники и больницы из-за ношения хиджабов.

В 2023 году в Узбекистане ввели штраф за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. За нарушение граждан будет ждать штраф до $810. Исключением может быть одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью, добавили в минюсте.

Аналогичные инициативы звучат и в России. Так, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее также заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он отмечал, что намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в свою очередь разработал законопроект, который предлагает штрафовать россиян на суммы от 10 тысяч рублей за скрывающую лицо одежду. Он подчеркнул, что конкретно к традиционным мусульманским никабам претензий нет, речь о любом способе скрыть лицо.

Мотивация инициативы не религиозная, а забота о безопасности и идентификации личности, пояснил парламентарий. В документе, который «скоро будет готов», не будет ни слова о «никабах, парандже и масках полинезийских племен», пообещал депутат.

«Давайте не будем втягивать себя в рассуждения о религиозной одежде, традиционна она или нет, пусть богословы спорят между собой. В наше время высоких рисков террористических угроз будем ставить вопрос о запрете на любые предметы, скрывающие лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении. Плевать, религиозная она или антирелигиозная. Никаб это, тыква или маска Гая Фокса», — сказал Матвеев.

Кроме того, опрос «Царьграда» показал, что 86% россиян считают, что в стране нужно запретить никабы, так как в публичных местах лицо должно быть открыто. Еще 7% респондентов ответили, что каждый регион страны должен по-своему решать этот вопрос. 4% опрошенных проявили безразличие, а 3% посчитали запрет нарушением права верующих.

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