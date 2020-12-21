Сменившая пол актриса Пейдж вышла на связь с фанатами

https://static.news.ru/photo/d8cc2d7e-43bf-11eb-b69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elliotpage

Канадский актёр-трансгендер Эллиот Пейдж впервые вышел на связь с фанатами после того, как сменил пол и имя. 33-летний артист, известный ранее как Эллен Пейдж, сделал селфи как мужчина.

От всего сердца благодарю вас. Ваша любовь и поддержка были величайшим подарком. Берегите себя, будьте рядом друг с другом. Увидимся в 2021 году, хo-xo! Эллиот, — написал он в Instagram.

Пейдж сделал камингаут 1 декабря. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий. По его словам, трансгендерные персоны сильно дискриминированы: только за 2020 год было убито не меньше 40 транслюдей, большинство из которых — темнокожие или латиноамериканские трансженщины.

Пейдж отметил, что будет бороться за права транслюдей, и пообещал им сделать всё возможное для изменения мира к лучшему.

Будучи женщиной, Пейдж снимался в сериале «Академия Амбрелла», в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также озвучивала персонажей «Гриффинов» и «Симпсонов». В 2014 он совершил камингаут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США открытым трансгендером, который займёт место в сенате. Она представляет интересы штата Делавэр. Макбрайд победила в противостоянии с кандидатом от республиканцев Стивом Вашингтоном.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что избрание в сенат Соединённых Штатов женщины-трансгендера выгодно для России. По его мнению, чем больше трансгендерных американцев будет в армии, в разведке и различных корпорациях, тем «легче будет конкурировать с обществом, которое откатывается от ценностей правильных к ценностям ложным».