Сменить флаг: судовладельцы спешно избавляются от российского триколора

Владельцы торговых судов, ранее ходившие под трёхцветным флагом РФ (не путать с бело-голубым Андреевским флагом ВМФ), вынуждены сегодня спускать его с флагштоков. Этот триколор в большинстве портов мира получил статус нон грата после того, как Россия оказалась под санкциями из-за проведения вооружённой спецоперации на Украине и Евросоюз объявил о запрете российским судам заходить в его порты (за исключением судов, перевозящих сельхозпродукцию, гуманитарную помощь и энергоносители).

Для того чтобы сохранить возможность выходить в море и перевозить грузы, судовладельцы вынуждены прибегать к веками известному в морском деле приёму — маскироваться флагами стран, которые никому в ином качестве не нужны и поэтому не вызывают аллергию на свои цвета (явление, известное в морском законодательстве как flag hopping — «изменчивый флаг»). Вместо российского флага они вешают так называемые удобные флаги (flag of convenience).

Самыми известными в мире «удобными» флагами, которые по тем или иным причинам носят торговые суда, занятые международными перевозками, являются флаги Панамы, Либерии, крошечной карибской юрисдикции Сент-Китс и Невис или разных затерянных в Тихом океане карликовых государств. Поскольку эти страны не имеют никакого веса на мировой арене, суда под их флагами редко привлекают внимание властей других государств, как политических, так и портовых. Флаг назван «удобным» не просто так. По сути, на борту судна действуют только законы страны, под флагом которой это судно ходит, плюс регистрация определяет размеры разнообразных портовых сборов, возможности захода в различные порты и другие критерии, а также зачастую — пониженные требования к условиям труда и безопасности. составу команды и так далее. Последним особенно грешат так называемые мусорные флаги, выдаваемые некоторыми странами буквально по почте, без минимальных проверок судна.

По данным израильской компании, оказывающей консультации в сфере международного судового фрахта Windward Ltd , всего за один месяц, март, бело-сине-красный флаг России спустили 18 судов (11 из них — грузовые, в том числе три танкера). Трое подняли взамен флаги Сент-Китс и Невис, ещё 11 предпочли флаг тихоокеанских Маршалловых Островов.

При этом число 18 само по себе является совершенно незначительным для российского международного торгового флота (обслуживающего перевозки за пределами России, за исключением «большого каботажа», то есть перевозки между портами разных морей, — он относится к внутренним перевозкам). Российский международный торговый флот насчитывает сейчас 3300 судов (из них 1155 ходят под российским флагом, остальные — под «удобными»). Однако аналитиков удивляют именно темпы, с которыми судовладельцы начали избавляться от флагов РФ. Можно ожидать, что с введением уже пятого по счёту пакета санкций со стороны ЕС бегство от триколора ещё ускорится.

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Практику смены флага РФ владельцы торговых судов использовали и ранее (по налоговым или каким-то иным коммерческим причинам). Однако до сих пор уходили в другие формальные юрисдикции не более девяти российских судов в месяц. Март 2022 года с его 18 судами оказался рекордным в этом плане — как в абсолютных цифрах, так и при сравнении с темпами «бегства от флагов» судов других стран.

К примеру, владельцы судов под флагом Японии переходят под другие цвета в среднем пять раз за год. Сингапурский флаг спускали с флагштоков 17 раз за весь 2021 год.

Связь между резким ростом выхода торговых флотов из-под российского флага и санкциями, наложенными мировым сообществом на Москву, очевидна, считают аналитики.

Владельцы этих судов хотят продолжать вести свои дела в обычном режиме. Для этого им требуется минимизировать ассоциацию своих судов со страной фактической приписки, поскольку новые санкции не дают такой возможности, — объясняют в Windward.

Отказ судовладельцев фрахтовать коммерческие суда под флагом РФ — от танкеров и сухогрузов до частных яхт — вызван также и тем, что эти суда постоянно находятся под риском быть арестованными в чужих портах. Но если владельцы яхт могут спасать свои плавсредства, переведя их в нейтральные порты (как это сделал, например, Роман Абрамович, перегнавший свои яхты Eclipse и Solaris из Испании в Черногорию, а оттуда в Турцию), то с судами, которые должны генерировать прибыль, а не прятаться в укромных бухтах, подобные трюки не пройдут.

На данный момент помимо стран ЕС заход судов под российским флагом в свои порты закрыли США, Канада и Великобритания.

Морское право — это крайне запутанная юридическая система, складывавшаяся в течение столетий, и на практике часто бывает очень непросто понять, какой национальности то или иное судно, сказала NEWS.ru вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.

У конкретного судна может быть флаг одной страны, владелец — из другой, экипаж — из третьей, порт приписки находиться в четвёртой, местом отправки груза будет пятая страна, а местом доставки — шестая. Из-за такой многонациональности возникает очень широкий простор для произвольного определения, как власти той или иной страны могут относиться к данному перевозчику, обслуживать его в порту или отказать в заходе. Ольга Кулистикова вице-президент, Российская ассоциация международного морского права вице-президент, Российская ассоциация международного морского права

Именно с таким волюнтаризмом сейчас будут сталкиваться все суда, имеющие какое-либо отношение к России. При этом, чтобы занести судно в чёрный список, может быть достаточно минимального «русского следа» хотя бы по одному из перечисленных признаков, предупреждает юрист. Фактический собственник судна может и не быть гражданином РФ, но это не отменяет запрет. По данной причине (а иногда ещё и в знак протеста против политики Кремля) такие судовладельцы тоже предпочитают снять с мачты флаг РФ.

На формальные положения морского права, по которым флаг является безусловным приоритетом для определения национальной принадлежности судна, никто в мире сейчас не будет обращать внимания, если у властей возникнет хоть малейшее подозрение, что это флаг прикрывает связи с Россией. Тем самым международное морское право фактически полностью разрушено, — указывает Кулистикова.

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Она подчёркивает, что запреты для судов с российским «следом» (то есть идущих под российским флагом, с российским судовладельцем или везущих грузы российского происхождения) работают, даже если все прочие признаки не имеют никакого отношения к России. Как ранее Евросоюз, США и Канада закрыли небо для российской гражданской авиации, так теперь они закрывают море для судов.

Это вынуждает иностранных собственников выходить из российского реестра, потому что флаги РФ действуют на власти многих стран как красная тряпка на быка. Но для российских судов такой приём может и не сработать: никакой флаг не обезличит судно, не защитит его от санкций, если хотя бы по косвенным признакам можно понять, что оно представляет российские коммерческие интересы,—говорит эксперт.

При этом подобная практика прекрасно известна властям всех стран мира. К примеру, казначейство США ещё в мае 2021 года предупреждало, что «фальшивые» флаги могут активно использовать владельцы судов из стран, против которых введены торговые и прочие ограничения (о России на тот момент речи не шло).

Злоумышленники могут использовать смену флага с целью скрыть факты незаконной торговли. Они также могут периодически менять порты приписки своих судов для того, чтобы затруднить идентификацию и отслеживание этих судов, — предупреждало казначейство США.

Из 18 судов, спустивших российские триколоры в марте 2022 года, владельцы 11 являются подданными Объединённых Арабских Эмиратов.

Крупнотоннажные суда стремятся маскировать свою действительную национальную принадлежность не только меняя флаг, но и методами технического введения в заблуждение властей тех стран, от которых можно ожидать неприятностей: например, отключая транспондеры, которые в режиме реального времени передают диспетчерам данные о местонахождении судна. (Аналогичные транспондеры установлены на всех воздушных судах; но в отличие от гражданской авиации, отключение их на судах морских грозит меньшей опасностью столкновений просто из-за большего размера и меньшей скорости, чем у самолётов.)

Строго говоря, выход в море с отключёнными системами идентификации представляет собой грубое нарушение правил мореплавания, но в ситуации выбора между «нарушением ПДД» и арестом судна судовладельцы, естественно, выбирают первое.