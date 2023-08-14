«Смеется в лицо»: союзники США не сумели привлечь Сербию к борьбе с Россией CNN: страны Запада не сумели отговорить Сербию от дружбы с Россией

Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия осталась союзницей России, несмотря на давление стран Запада, сообщает телеканал CNN. Стране неоднократно предлагали присоединиться к антироссийским санкциям, однако она отказалась от этого предложения. Более того, после начала СВО Сербия еще больше отдалилась от Евросоюза и НАТО, считают эксперты.

Нам говорили, что [президент Сербии Александр Вучич] не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу, — говорится в публикации.

Глава Сербии Александр Вучич ранее заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах стран Запада. С таким комментарием он выступил после введения санкций против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины в свете украинского конфликта. Президент Сербии также считает, что в конечном счете Евросоюзу и США не удастся победить Россию на поле боя на Украине. В то же время он сомневается и в том, что СВО позволит РФ получить желаемое в военном и политическом смысле.

Сербско-американский журналист Небойша Малич ранее заявил, что Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. По его мнению, лето 2023 года должно было стать показательным для НАТО. В частности в Альянс должны были вступить Швеция и Финляндия, а Украина должна была показать выдающиеся результаты в ходе контрнаступления. Однако блоку пришлось столкнуться с реальностью.