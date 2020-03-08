https://static.news.ru/photo/a5e24878-61f5-11ea-9054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Судебное слушание по делу о крушении рейса MH17 в Нидерландах было прервано на полчаса в связи с техническими неполадками.

Председатель суда Хендрик Стейнхёйс начал заседание с объяснений о том, как будут проходить слушания на начальной фазе. Он подтвердил, что на суде присутствует двое голландских адвокатов и российский адвокат, которые представляют интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Спустя тридцать минут после выступления Стейнхёйс сообщил о перерыве из-за технических неполадок. В это же время стал недоступен официальный сайт, посвящённый процессу, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 9 марта в Гаагском суде начнётся рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. По его словам, украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу, в ходе которой им удалось собрать базу доказательств.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.

Следовали считают, что самолёт был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его привезли на территорию Донбасса из России. Обвинение было предъявлено заочно трём гражданам России Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.