«Слуга народа» назвала кандидата на выборы мэра Киева

https://static.news.ru/photo/37cf1e2c-c7af-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Ирина Верещук Фото: vereschuk.iryna/facebook.com

Парламентская фракция Верховной рады «Слуга народа» провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Среди пяти претендентов больше всего голосов однопартийцев собрала нардеп Ирина Верещук.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Победителя праймериз поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Верещук избралась в Раду по списку «Слуги народа», в котором у неё был № 29. С 2010 по 2015 год политик занимала пост мэра города Рава-Русская в Львовской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирина Верещук заявила о желании выставить свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева 9 июня. Тогда она рассказала, что разбирается в «данном вопросе», потому что много лет «жила в этом». Политик также заявила, что не обсуждала свой шаг с президентом Владимиром Зеленским.