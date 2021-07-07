Слуцкий высказался о заходах кораблей Великобритании в «воды Украины»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что любая провокация британских ВМС получит адекватный ответ и будет пресекаться на корню, сказано в комментарии, который поступил в редакцию NEWS.ru.

Он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

Рискуя делать подобные заявления, Доминик Рааб должен отдавать себе отчёт о последствиях и реакции России. Игры с незаконным пересечением границы для показательного проявления неуважения к выбору крымчан будут пресекаться на корню. И об этом было заявлено на самом высоком уровне, — заявил Слуцкий.

По его словам, новая подобная провокация получит жёсткий и адекватный ответ со стороны пограничников.

Ранее Рааб высказался на тему инцидента с британским эсминцем Defender, который нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Политик подчеркнул, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Инцидент с Defender произошёл в конце июля. Российские пограничники были вынуждены выполнить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл предупредительное бомбометание по курсу движения корабля. После этого он покинул территориальные воды России.