https://static.news.ru/photo/0563b7ec-606f-11ea-aa26-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перенос заседаний комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за коронавируса стал причиной отмены командировки в Париж председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Командировка в Париж по линии ПАСЕ отменена по причине перенесения на неопределённый срок заседаний комиссии по политическим вопросам и демократии, — цитирует РИА Новости Слуцкого.

Он отметил, что отменено и заседание комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам. Оно должно было состояться 10 марта.

Как писал NEWS.ru, первый случай коронавируса выявлен в офисах Евросоюза в Брюсселе. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат.