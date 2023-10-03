Слуцкий рассказал, под чьим влиянием Армения вступила в МУС Слуцкий: Армения вступила в МУС под влиянием западных друзей Пашиняна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда под влиянием Запада и этот жест негативно отразится на союзнических отношениях Москвы и Еревана, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, опрометчивый шаг Еревана предвещает отказ от юридического суверенитета закавказской республики.

Вряд ли стоит сомневаться, что решение принято в том числе под влиянием «западных друзей» армянского лидера Никола Пашиняна. Неслучайно уже анонсирован визит главы МИД Франции в Ереван, очевидно, для «закрепления пройденного», — сказал Слуцкий.

Политик отметил, что теперь армянские власти рискуют быть втянутыми в выполнение политических заказов МУС, который по своему усмотрению использует закон и право в интересах «золотого миллиарда» и преступных амбиций коллективного Запада.

Армения, кстати, в этот «клуб исключительных» не входит, и ее нынешним политикам стоило бы задуматься, в каких целях их так активно вербуют. Становиться пешкой в чужой русофобской игре будет большой, если не сказать роковой ошибкой для Еревана. В конечном итоге, ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же лидеров Армении, — заключил Слуцкий.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Документ в ближайшее время должен быть подписан президентом страны Ваагном Хачатряном. Он вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что ратификация статута не улучшит отношения России и Армении, и отметил, что время, которое было выбрано для этого решения, символично.