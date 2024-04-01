Слуцкий раскрыл, для чего Западу нужна Армения Слуцкий: Запад использует Армению с целью «поджечь» Закавказье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Армении заигрывает с Западом, не отдавая себе отчета в том, что может таким образом «остаться у разбитого корыта», таким мнением поделился с NEWS.ru лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Вашингтон и Брюссель используют Ереван сугубо в своих геополитических интересах с целью «поджечь» Закавказье.

Заявления главы МИД Армении о том, что основными партнерами Ереван теперь видит ЕС и НАТО не первые в своем роде. <...> Вашингтон и Брюссель просто используют Ереван в их геополитическом противостоянии с Россией в расчете, очевидно, снова «поджечь» Закавказье в своих целях, — считает он.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает США и Европу своими основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. По его словам, в республике хотят укреплять демократические институты.

До этого Мирзоян отметил, что Армения не планирует вступать в НАТО, хотя страна сотрудничает с Альянсом. При этом республика стремится вступить в ЕС, отметил он. Дипломат процитировал премьер-министра страны Никола Пашиняна, который подчеркнул, что «Армения готова стать ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным и желает стать ближе к Армении».