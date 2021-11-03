Слуцкий раскритиковал американские СМИ

Американские СМИ продолжают создавать видимость противостояния США и России. Они не приемлют возможность равноправного диалога двух стран. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он
Подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле «агрессии» Москвы. К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намёки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются как сдача позиций, — написал Слуцкий.
По словам депутата, это уже не первый случай появления «разноплановых утечек» о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось «надавить» на российские власти, а не обсудить какие-то общие темы, которых у России и США предостаточно.
Депутат отметил, что Россия является великой державой и «разговоры с позиции силы или давления просто невозможны, РФ готова только к уважительному и равноправному диалогу».
2 ноября у Бернса в Москве прошли встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. С Патрушевым обсуждались вопросы российско-американского сотрудничества.