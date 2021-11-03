Слуцкий раскритиковал американские СМИ

Американские СМИ продолжают создавать видимость противостояния США и России. Они не приемлют возможность равноправного диалога двух стран. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал публикацию CNN о визите в Москву директора ЦРУ США Уильяма Бернса. Телеканал со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Бернс в ходе своего визита в Москву якобы намеревался дать понять России, что США пристально наблюдают за предполагаемым сосредоточением российских войск близ украинской границы, он также хотел предостеречь РФ от планов по проведению неких наступательных операций.

Подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле «агрессии» Москвы. К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намёки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются как сдача позиций, — написал Слуцкий.

По словам депутата, это уже не первый случай появления «разноплановых утечек» о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось «надавить» на российские власти, а не обсудить какие-то общие темы, которых у России и США предостаточно.

Депутат отметил, что Россия является великой державой и «разговоры с позиции силы или давления просто невозможны, РФ готова только к уважительному и равноправному диалогу».

2 ноября у Бернса в Москве прошли встречи с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. С Патрушевым обсуждались вопросы российско-американского сотрудничества.