Слуцкий прокомментировал возможное ужесточение санкций

https://static.news.ru/photo/e0f47148-abe2-11ea-a42c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что идея об ужесточении антироссийских санкций рассчитана на внутреннею политику США. Так он прокомментировал готовящийся американцами законопроект.

Идея... на мой взгляд, больше рассчитана на внутриполитический эффект, — сказал Слуцкий.

Депутат добавил, что если она будет реализована на практике, то приведет лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. По его мнению, американская санкционная дубина рано или поздно обернется бумерангом против самого Вашингтона.

Кроме того, Слуцкий назвал бесчестными и безответственными попытки США добиться признания России спонсором терроризма. Он также напомнил, что именно российские военные оказывают помощь в ликвидации террористических очагов на сирийской территории, тогда как США продолжают заигрывания с бандформированиями в Сирии, называя их умеренной оппозицией.

Как писал NEWS.ru, доклад, рекомендующий ввести в отношении РФ «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались», был опубликован 10 июня. Документ подготовила рабочая группа Республиканского исследовательского комитета