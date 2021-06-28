Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

Упорство Праги в намеренном ухудшении отношений России и Чехии продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале, комментируя требование чешских властей о компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах, которые якобы произошли по вине российских спецслужб.

По его словам, абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии сопоставима лишь с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб.

Что сказать, ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России, — отметил Слуцкий.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Ранее власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году во Врбетице. Они хотят получить от России примерно €25,5 млн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Чехии не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить отношения с Россией. Она подчеркнула, что авторы этой идеи действуют по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных». Власти Чехии сами себя вписали в список недружественных стран.