Слуцкий отреагировал на предложение обсудить СП-2 в «нормандском формате»

Предложение президента Украины Владимира Зеленского по обсуждению строительства газопровода «Северный поток — 2» на встрече «нормандской четвёрки» вызывает недоумение. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Совершенно непонятно, как Зеленский планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения сугубо экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит, — задался вопросом парламентарий.

Он добавил, что Киев «выпрашивает кредиты, преференции и гарантии», используя ситуацию на юго-востоке Украины. Точно так же происходило, когда у власти находился предыдущий глава государства Пётр Порошенко. По словам Слуцкого, в Киеве не предпринимают никаких шагов для урегулирования конфликта на юго-востоке страны, а продолжают «рассчитывать на „печеньки“ от проекта „анти-Россия“».

Слуцкий считает, что в Европе устали от такого поведения Украины. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» не является заменой транзита газа через территорию Украины. При этом она вновь заявила о необходимости применения «формулы Штайнмайера».

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что заявления Киева по поводу проекта «Северный поток — 2» рассчитаны на получение компенсации за потерянные доходы от транспортировки газа по украинской трубе.