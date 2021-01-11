Слуцкий оценил выдвижение бывшего посла США в Москве на пост главы ЦРУ

https://static.news.ru/photo/32d4687a-541b-11eb-b833-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий допустил возобновление попыток обвинить Россию во вмешательстве во внутреннюю политику США в случае назначения Уильяма Бёрнса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Бёрнс работал американским послом в России в период с 2005 по 2008 годы. В 2014 году он завершил карьеру в дипломатическом корпусе, в настоящее время руководит Фондом Карнеги. 11 января на сайте переходной команды избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена появилось сообщение о выдвижении Бёрнса на пост главы ЦРУ.

Слуцкий в беседе с РИА Новости скептически оценил возможное назначение. По его словам, говорить о конкретных направлениях американской политики после смены руководства ЦРУ пока рано. Однако парламентарий выразил уверенность, что США продолжат практику сдерживания и противостояния в духе холодной войны в отношениях с Россией.

Мантры о так называемом «русском следе» или российском вмешательстве больше использовались демократами для внутриполитической борьбы. Но Байден в своей предвыборной риторике открыто называл Россию врагом США. К большому сожалению, мы осознаём, что так или иначе политика сдерживания и противостояния в духе холодной войны будет продолжаться, хотя эта линия далека от конструктива, — заявил глава думского комитета.

Российские власти категорически отвергают все обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих злонамеренные действия Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл все подобные обвинения голословными.

Ранее Байден выдвинул на пост генпрокурора США главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом говорится в заявлении офиса избранного главы государства, передавал NEWS.ru. На должность заместителя генпрокурора США была номинирована Лайза Монако.