Слуцкий оценил требования Украины к Западу из-за «Северного потока — 2»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что требования Украины, которые были выдвинуты Западу по газопроводу «Северный поток — 2», похожи на попытки гарантировать дотации за торговлю русофобией. Его слова приводит Lenta.ru.

Киев сделал всё, чтобы разорвать отношения с Москвой. При это украинские политики пытаются получить доход за транзит российского газа.

Странная позиция. <...> Киеву пора предложить миру нечто большее, чем затянувшаяся антироссийская истерика, — отметил политик.

Слуцкий добавил, что Европа не хочет спонсировать разгул коррупции на Украине.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина потребовала от Запада ввести пакет экономических решений. Киев хочет добиться гарантии сохранения транзита газа через украинскую территорию, а также продолжения контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта. По её словам, Украине необходимо получить гарантии, а не договорённости относительно территориальной целостности и суверенитета государства.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Он пояснил, что эти переговоры касаются экономической субстанции и экономической целесообразности. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.