Двойные стандарты западных стран в отношении России становятся нормой взаимодействия на европейских политических площадках. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв Великобритании отменить закон об иноагентах.

Он отметил, что на площадке ОБСЕ и её Парламентской ассамблеи всё чаще используются «шулерство» и двойные стандарты.

Мы не позволим вмешиваться в наш суверенитет и диктовать, по каким законам нам жить, — подчеркнул Слуцкий.

По российскому законодательству СМИ, получающие помощь от иностранных государств или организаций, должны маркироваться в качестве иностранного агента. Поправки о статусе СМИ — иностранных агентов появились в 2017 году и стали вынужденной ответной мерой в ответ на признание иностранными агентами в США RT America и американских партнёров Sputnik.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что в стране существует дискриминация по отношению к СМИ, зарегистрированным в качестве иноагентов.