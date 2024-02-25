Слуцкий обвинил саммит G7 в подталкивании планеты к большой войне

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Онлайн-саммит G7 нисколько не приблизил разрешение украинского конфликта и напомнил «сходку» последователей Оруэлла, написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, участники встречи делают вид, что поддерживают «формулу мира» Зеленского, но на самом деле подталкивают мир к большой войне.

Онлайн-саммит «Большой семерки» нисколько не приблизил разрешение украинского конфликта и больше напоминал «сходку» последователей Оруэлла. Лидеры стран «золотого миллиарда» заявляют о поддержке утопичной «формулы мира» [президента Украины Владимира] Зеленского, а сами принимают решения, толкающие планету к большой войне, — подчеркнул лидер партии.

Слуцкий указал на использование странами группы G7 шантажа, однобоких угроз и замалчивание преступлений Украины против мирных россиян. При этом мир гораздо шире этого объединения, которое не может диктовать странам глобального большинства как жить, добавил он. Лидер ЛДПР оценил содержание манифеста G7 как «дорожную карту» по продвижению проекта «антиРоссия».

Ключевые пункты: грабеж и махинации с замороженными российскими активами в западных странах, оправдание и спонсирование террористического режима Зеленского, отрицание права людей Донбасса и Новороссии на собственный выбор и мирную жизнь, беспочвенные обвинения и обещания ужесточить санкции против РФ, — резюмировал Слуцкий.

Ранее в комментарии NEWS.ru он назвал чудовищным тот факт, что бундестаг призывает передать ВСУ дальнобойное оружие. По заявлению политика, в случае подобной передачи украинской стороне вся ответственность за последствия его применения ляжет, в том числе, и на проголосовавших по соответствующей резолюции.