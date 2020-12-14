Слуцкий назвал голосование выборщиков в США «точкой невозврата»

https://static.news.ru/photo/926d854e-3eb5-11eb-84e7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: duma.gov.ru

Голосование коллегии выборщиков США за кандидатов в президенты стало для Америки «точкой невозврата». Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, теперь не остаётся сомнений, что выиграл выборы и стал 46-м президентом США демократ Джо Байден.

Выборы в Штатах прошли 3 ноября — по результатам народного голосования лидировал Байден, однако голоса выборщиков могли поменять ситуацию. Именно так действующий президент США республиканец Дональд Трамп выиграл выборы в 2016 году — уступив в народном голосовании, он победил благодаря поддержке выборщиков. Они проголосовали минувшей ночью, и большинство высказалось за Байдена.

Леонид Слуцкий выразил надежду на конструктивное взаимодействие с новой американской администрацией. Он подчеркнул, что Россия ждёт от Байдена определённых решений.

Эксперты ждут, что администрация Байдена будет вести более сбалансированную политику в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, — заявил депутат журналистам.

Слуцкий заметил, что за время пребывания Трампа у власти российско-американская военно-политическая договорная база была, по сути, демонтирована. В связи с этим значительно возрос риск новой гонки вооружений между ведущими ядерными державами.

Наиболее важными аспектами сотрудничества должны стать стратегическая стабильность, мирный космос, а также борьба с терроризмом и с пандемией коронавируса. В числе первоочередных задач — продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3. — NEWS.ru), — заявил Слуцкий.

Как сообщал NEWS.ru, поздравления Байдену с избранием направил президент РФ Владимир Путин. Он не поздравлял его после результатов народного голосования, так как на тот момент не было ясности, кто в итоге будет хозяином Белого дома на ближайшие четыре года.