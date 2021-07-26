Слуцкий назвал бессмысленным протест Японии по Курилам

Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова является контрпродуктивным и абсолютно бессмысленным шагом. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Он отметил, что Мишустин посещал территорию РФ. По словам Слуцкого, тема принадлежности Курил закрыта, её обсуждение неприемлемо и прямо противоречит Конституции РФ в новой редакции.

Российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению, и эта позиция неоднократно доводилась до японских партнёров, — подчеркнул Слуцкий.

Он считает, что вместо выдвижения бесполезных территориальных претензий Токио стоило было бы задуматься о продвижении в подписании мирного договора. Его отсутствие не соответствует уровню российско-японских отношений.

Ранее власти Японии выразили протест из-за визита российского премьера Михаила Мишустина на Курильские острова. Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такао Мори вызвал российского посла в МИД и выразил протест. Дипломат подчеркнул, что не принимает его.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.