«Случился раскол»: журналисты NYT про разногласия внутри НАТО по Украине NYT: в НАТО случился раскол из-за разногласий по Украине

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт в статье для газеты The New York Times заявили, что в НАТО появились «маленькие, но значительные трещины» из-за разногласий по планам поставок техники Украине до наступления весны. В статье отмечается, что члены Альянса также не могут согласовать единую стратегию на предстоящий год.

Маленькие, но значительные трещины становятся слишком большими, чтобы их можно было скрыть. Разногласия касаются стратегии на предстоящий год и более насущного вопроса о том, что нужно Украине в ближайшие несколько месяцев, — сказано в публикации.

Журналисты при этом выразили уверенность в том, что Россия и Украина готовятся к наступлению весной.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее рассказал, что сдача ВСУ Артемовска в ДНР может стать причиной для вступления НАТО в конфликт на Украине. Он добавил, что на Западе «смертельно боятся проиграть» и утратить контроль над другими странами. Он призвал готовиться к подобному сценарию. По его словам, Альянс был готов к подобной эскалации с самого начала, но «не видел в ней необходимости».