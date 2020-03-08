https://static.news.ru/photo/8d6ca644-6137-11ea-ba41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mercedes Menendez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Мадриде зафиксировали случай заражения коронавирусом в школе, где учатся дочери короля Филиппа VI. Об этом рассказала газета La Vanguardia.

Отмечается, что заболевшим является ученик, чей родственник недавно побывал в Италии. Несмотря на это, школа продолжит функционировать в прежнем режиме, а 14-летняя наследница испанского престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София собираются в понедельник, 9 марта, посетить занятия.

К настоящему моменту в Испании было выявлено почти 600 случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего их в Мадриде. Также сообщается, что в стране уже умерли десять человек.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы составили список из семи стран, прибывшие из которых россияне обязаны отправляться на двухнедельный карантин. В их числе есть и Испания.