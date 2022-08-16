Сложности размножения: сапсаны на крыше МИД РФ никак не выведут потомство «Мы уже хотели пригласить Лаврова на кольцевание птенцов, но тревога оказалась ложной»

Фото: Global Look Press

Около шпиля высотного здания МИД РФ на Смоленской площади в Москве уже несколько лет живет пара соколов-сапсанов. Но, как выяснил NEWS.ru, после ремонта шпиля, проведенного в 2017 году, птицы так ни разу и не вывели птенцов, хотя им были созданы все условия и даже установлено искусственное гнездо. При этом пара сапсанов, живущая на крыше высотки МГУ, приносит потомство регулярно. «В текущем году при выполнении работ, связанных с эксплуатацией здания, замечены следы пребывания этих редких в городе птиц, но кладки яиц и птенцов не наблюдалось», — отмечают в МИД РФ.

В ходе восстановления шпиля высотного здания МИД России в 2017 году специалисты ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды РФ встроили искусственное птичье гнездо, чтобы создать максимально комфортные условия паре соколов-сапсанов для возвращения на привычное место, — рассказали NEWS.ru в российском внешнеполитическом ведомстве. — А весной 2018 года в зоне шпиля МИД России специалистами-орнитологами был установлен также бокс для гнездования.

Также в МИД РФ отметили, что сотрудники ВНИИ Экология «осуществляют регулярный мониторинг состояния пернатых с применением специального оптического оборудования».

NEWS.ru связался с АЛЕКСАНДРОМ СОРОКИНЫМ, руководителем отдела сохранения биоразнообразия Центра научных исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ Экология» — именно эта организация следит за популяцией соколов-сапсанов в Москве, и вот что рассказал специалист:

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Сорокин: «Мы так и не поняли, где они живут»

«Когда делали ремонт шпиля, Сергей Викторович [Лавров] спросил: «А как же наши сапсаны, если мы станем менять шпиль?!» Ну, мы пообещали сделать им комфортабельную квартиру и поставили птицам после ремонта пластиковый гнездовой бокс, большой, удобный. Однако сапсаны на него поначалу никак не отреагировали. Мы регулярно наблюдаем за сапсанами снизу, обычно со стороны Денежного переулка, они предпочитают тот край здания — там утреннее солнце. И в 2021 году заметили, что они стали осваивать этот бокс, куда насыпан слой мелкой промытой щебенки толщиной сантиметров десять. Птицы делают в ней ямку и откладывают яйца. Мы уже решили, что надо бы пригласить Лаврова на кольцевание птенцов. В МГУ мы проводим такую церемонию регулярно, с участием ректора Виктора Садовничего, а в этом году даже приезжал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Но тревога оказалась ложной, кладки яиц так и не появилось. Хотя это, в принципе, нормально, они могут откладывать яйца не каждый год. В этом году вот опять не стали нестись. Правда, есть еще надежда, что, может быть, птенцы сидят где-то в другом месте и еще не вылетели. Правда, у пары, что живет на МГУ, потомство покинуло гнездо еще 13 июля.

При этом где именно на здании живут мидовские сапсаны — неясно. Они очень любят границу между отреставрированной и неотреставрированной частями, где трава, березки пробиваются. И вот где-то среди выступов и башенок сталинской архитектуры они и скрываются. То есть самих сапсанов мы видим, а локализовать не можем.

Хотя сапсан по-латыни называется Falco peregrinus, то есть сокол-странник, последние десятилетия московские особи никуда не улетают на зиму. Во-первых, меняется климат, стало теплее, а главное — есть обильная кормовая база мегаполиса. Сапсаны созданы природой ловить добычу в воздухе, их рацион — птицы. В Москве порядка 70% их питания составляют голуби. В прошлом году мы нашли в здании МИД РФ на балконе примерно 24-го этажа ушастую сову, убитую сапсаном. Это большая по размерам добыча для него, однако вот смог же поднять ее на такую высоту.

Фото: Global Look Press

И, что интересно, сапсаны в Москве живут долго. Например, самцу, который обитает у шпиля МГУ, уже 25 лет, это фактически предельный возраст. Удивительно. У охотников, которые пылинки сдувают со своих птиц, обычно живут максимум до 20 лет, а тут дикие, да еще в большом городе — и такой срок.

Что интересно, сапсаны уживаются с соседями. На высотке МГУ, прямо на гербе наверху шпиля, есть гнездо воронов. И вот в этом году трех птенцов вывели сапсаны и четверых — вороны. И ничего, все живы. Сапсаны воронов, правда, пугают, делают вид, что сейчас накинутся, но это они для острастки.

Высотки в Москве для хищных птиц — аналоги горных утесов, поэтому сапсаны практически все их освоили вскоре после постройки. Потом, правда, популяция вымерла в 1960-х из-за отравления инсектицидом ДДТ. Но они снова появились, после того как мы стали разводить сапсанов в Русском соколином центре ФГБУ «ВНИИ Экология». Друг с другом они не конкурируют, места им хватает. Тем более что много сапсанов быть не может, соколы не образуют колоний».