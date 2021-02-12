Словения выдала России обвиняемого в хищениях бывшего министра Дагестана

https://static.news.ru/photo/b1ccf92a-6d30-11eb-b3a4-96000091f725_660.jpg Фото: Nariman Ikunak/Facebook

Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев, обвиняемый в хищении более 2 млн рублей, был экстрадирован в Россию из Словении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере, а также в подделке официальных документов, передаёт RT.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Нариман Гаджиев договорился с руководителем ООО «Спектр» о хищении денег, выделяемых на программу по развитию информационного сотрудничества с редакциями СМИ для укрепления взаимопонимания между народами России и формирования положительного имиджа Дагестана.

Мужчина сбежал. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года Гаджиев был задержан в Словении.

Ранее депутат Госдумы РФ Адам Делимханов потребовал от Великобритании немедленно экстрадировать в Россию боевика, вице-премьера непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Он добавил, что Закаев долгие годы является сторонником западных ценностей, которые абсолютно противоречат традиционализму, религии и, следовательно, всему жизненному укладу Чечни. По словам Делимханова, представители республики уже неоднократно обращались с запросом об экстрадиции террориста Закаева, но им отказывали.

Во время второй чеченской войны полевой командир и бригадный генерал Ахмед Закаев командовал незаконными вооружёнными формированиями на территории Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, он был её министром культуры, иностранных дел и вице-премьером.

Российские власти в 2001 году выдвинули Закаеву обвинения в терроризме и убийствах мирных жителей. Сейчас он объявлен в международный розыск. При этом живёт Закаев в Великобритании, а Лондонский магистратский суд отказал РФ его выдать, писал NEWS.ru.