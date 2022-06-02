Словакия заявила о невозможности поставок российской нефти в Европу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комбинат Словакии заявил, что согласованный ЕС частичный запрет на поставку российской нефти приведёт к закрытию единственного в стране и одного из крупнейших в странах Центральной Европы нефтехимическому комбинату. Slovnaft уже через восемь месяцев не сможет поставлять нефтепродукты на ключевые рынки региона, пишет Reuters.

Об этом говорится в заявлении химкомбината. В частности, заводу придётся «сократить переработку [нефти] до уровня ниже технологического минимума», а это уже сделает невозможным снабжение нефтепродуктами внутреннего рынка.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза. Однако часть ежегодных поступлений Россия сможет сохранить за счет поставок в Венгрию, Словакию и Чехию.