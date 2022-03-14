Словакия высылает трёх российских дипломатов

Словакия высылает трёх сотрудников посольства России в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага. По его словам, их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, сообщает агентство ТАСР.

Словакия приняла решение выслать трёх сотрудников посольства РФ в республике, — заявил он.

Как заявил словацкий дипломат, из страны будут высланы три сотрудника посольства РФ в Братиславе, которые подозреваются в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб республики, задержанными ранее по подозрению в шпионаже, говорится в сообщении.

В МИД России в ответ на высылку трёх российских дипломатов ранее заявили, что эта безосновательная акция не останется без ответа.

Летом прошлого года власти Чехии выслали из страны двух российских дипломатов. Решение властей было вызвано доносом одного из россиян. Один из дипломатов якобы сообщил спецслужбам Чехии, что его коллега ввёз в страну смертельный яд рицин. В свою очередь чешское издание Respekt сообщило, что дипломат из РФ участвовал в подготовке к нападению на местных политиков, которые были причастны к сносу памятника маршалу Коневу.

Напряжённость между странами обострилась в апреле, после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Как передавал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.