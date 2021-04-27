Словакия решила строить отношения с РФ на основе взаимного уважения

https://static.news.ru/photo/f088cffc-a76b-11eb-afc3-96000091f725_660.jpg Иван Корчок Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Власти Словакии намерены строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения норм международного права. Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок. Его цитирует ТАСС.

Словакия хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения всем известных норм международного права, — сказал министр.

Ранее Братислава выслала трёх сотрудников посольства России из-за того, что спецслужбы заподозрили в несоответствующем дипломатам поведении. Иван Корчок пояснил, что высылка дипломатов является суверенным решением властей республики, а также откликом на просьбы Праги о солидарности в отношении дипмиссий РФ.

Примечательно, что глава чешского правительства Андрей Бабиш поблагодарил Братиславу за эти действия. В Москве заявили, что глубоко разочарованы недружественными действиями властей Словакии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры не заставят себя ждать.