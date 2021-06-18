Словакия прекратит запись на вакцинацию «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/e6f0b222-d00e-11eb-9173-96000091f725_660.jpg Фото: Wolfgang Weinhäupl/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Словакии приняли решение прекратить запись на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава страны Владимир Ленгварский, его слова приводит Novinky.cz.

Всего Братислава закупила 200 тысяч ампул вакцины. Срок годности первых 100 тысяч истечёт к концу июля. Власти планируют продать неиспользованные дозы другим странам или даже отдать их бесплатно.

Ленгварский заявил, что предварительно правительство одобрило передачу вакцин, но официально это решение должно быть озвучено на следующей неделе. Наибольший интерес к российскому препарату выражают страны Западных Балкан.

В настоящее время на вакцинацию российским препаратом в Словакии записались 10 тысяч человек. Словакия и Венгрия являются первыми европейскими странами, которые одобрили применение «Спутника V». Первая партия была закуплена ещё в мае, а в июне была открыта запись на вакцинацию.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что рассчитывает получить регистрацию «Спутника V» в течение двух месяцев. При этом некоторые СМИ сообщали, что одобрение препарата может быть отложено из-за пропуска дедлайна по подаче информации.