Словакия потребовала сократить число сотрудников посольства России

Словацкие власти потребовали уменьшить число представителей посольства России в Братиславе на 35 персон, пишет Reuters со ссылкой на МИД страны. Как сообщает агентство, в понедельник посла Словакии в Москве вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов с территории России в ответ на аналогичные действия МИД Словакии.

Словакия приказала посольству России сократить свой штат на 35 человек, заявил в среду представитель МИД, сославшись на неприемлемую деятельность другого российского дипломата, — сказано в материале.

Ранее Министерство иностранных дел России решило выслать трёх словацких дипломатов. Так в РФ ответили на высылку трёх сотрудников посольства России в Словакии, произошедшую 14 марта. Дипломаты подозревались в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб республики, задержанными по подозрению в шпионаже.

Пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага сообщил, что деятельность дипломатов РФ несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. В МИД России в ответ на высылку сотрудников дипмиссии тогда заявили, что эта безосновательная акция не останется без ответа.