Премьер Словакии опроверг уничтожение переданной на Украину системы С-300

↵Информация об уничтожении поставленного Словакией на Украину комплекса ПВО С-300 не соответствует действительности, заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер, которого цитирует РИА Новости. Он напомнил, что систему передали Киеву в конце минувшей недели.

Я хотел бы отметить, что это ложная информация, — сказал глава кабмина.

В то же время министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть, была ли уничтожена на Украине именно поставленная словацкой стороной система С-300.

Мы получили эту информацию, но я не могу ничего сказать, мы не имеем подтверждённой информации или доказательств, — пояснил Корчок.

8 апреля стало известно, что система ПВО С-300 тайно была доставлена из Cловакии на Украину.

Накануне Вооружённые силы России ракетами «Калибр» уничтожили на окраине Днепропетровска четыре зенитно-ракетных комплекса С-300. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что укрытые в ангаре ЗРК были поставлены Киеву из Европы.