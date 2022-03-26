Словакия обсудит с Катаром замену российского газа

↵Словакия планирует обсуждать с Катаром возможные варианты поставок газа из этой страны для замены энергоносителей из России, об этом сообщил 26 марта во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. По его словам, в настоящее время 85% от всего газа, поступаемого в страну, идёт из России, передаёт РИА Новости.

Я провёл сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны, — сказал Корчок.

Ранее сообщалось, что правительство Франции ведёт переговоры с энергетической компанией TotalEnergies о строительстве плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в северном порту Гавра. Париж собирается принять беспрецедентные меры для увеличения своих мощностей по приёму СПГ и снижения зависимости от российского газа.

Тем временем газета The Guardian сообщила, что отказ Евросоюза от российского газа в пользу американского СПГ может обернуться глобальной климатической катастрофой. Отмечается, что такой шаг не будет способствовать разрешению нынешнего энергетического кризиса в Европе.

Старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан заявила изданию, что поставки американского сжиженного природного газа в ЕС на годы продлят отказ от других видов топлива.