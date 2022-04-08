Словакия может передать Украине гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29

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Французский лидер Эммануэль Макрон проголосовал на президентских выборах во Франции, пишет РИА Новости. Действующий глава страны стал последним из кандидатов, исполнивших свой гражданский долг. Отмечается, что Макрон прибыл на избирательный участок курортного города Ле Туке вместе с супругой Брижит.

Макрон по традиции голосует в полдень. Затем президент планирует вернуться в Париж, откуда продолжит следить за выборами. Во Франции 10 апреля начался первый тур президентских выборов. Около 70 тысяч избирательных...