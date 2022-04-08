Словакия может передать Украине гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29

Словакия обсуждает с Украиной возможную передачу ей в дар самоходных гаубиц Zuzana словацкого производства, сообщает братиславская газета Pravda, ссылаясь на министра обороны Ярослава Надя. По его словам, также рассматривается возможность поставить Киеву истребители МиГ-29, которые находятся на вооружении словацких воздушных сил.
Согласно планам властей Словакии, на смену МиГ-29 в республику должны
Самоходные гаубицы Zuzana калибра 155 мм производятся в Словакии с начала 21 века. Башня артиллерийского орудия установлена на платформу грузовика Tatra T815.
Ранее стало известно о поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 из Словакии на Украину. Отмечается, что передача комплекса противовоздушной обороны (ПВО) украинским Вооружённым силам проходила тайно.
Позднее в Минобороны РФ сообщили, что вооружённые силы России ударом высокоточных авиационных ракет уничтожили украинские комплексы С-300 в Харьковской и Николаевских областях.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.