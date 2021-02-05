Словакия может начать производить российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/231fc6fa-6888-11eb-8be2-96000091f725_660.jpg Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что страна может начать производить вакцины от коронавируса, в том числе и российский препарат «Спутник V». Об этом он заявил выступая в дискуссии «Субботние диалоги».

Российский производитель вакцины «Спутник V» заинтересован в том, чтобы этот препарат производился непосредственно в той стране, в которую он поставляется. Нельзя, чтобы геополитические интересы превышали интересы людей, — сказал политик.

Матович заметил, что если страна начнёт производить вакцины, то делать она это будет не только для внутреннего пользования. По его словам, Словакия планирует поставлять препараты и в другие государства Евросоюза, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Мьянмы зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Ранее применение российского препарата одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

До этого агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР. По его оценке, обнародованные журналом Lancet результаты третьей фазы исследований препарата показали, что он ни в чём не уступает американским и европейским аналогам. Помимо этого, журналисты издания отмечают, что российская вакцина намного эффективнее китайского аналога. После публикации в медицинском журнале многие страны «выстроились в очередь» для того, чтобы приобрести препарат.

Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко также отметила в публикации, что успех российского препарата может усилить геополитическое влияние Москвы. В Европе также начали присматриваться к вакцине после обещания властей ФРГ помочь ускорить процесс рассмотрения разрешения на использование «Спутника V».