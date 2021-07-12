Слова Зеленского в Австрии назвали «свинством»

Киевский политик Максим Гольдарб заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером произнёс оскорбительные для украинцев слова. По его мнению, глава государства назвал рабство для Галичины близкими историческими отношениями, что является «свинством», сообщает телеканал «Первый казацкий».

Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине — близкими историческими отношениями, по-моему, свинство, — отметил Гольдарб.

Он добавил, что Киев чувствовал себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. По его словам, после включения части Украины в состав Русского царства в 1654 году наступила эпоха процветания, страна избавилась от набегов кочевников и поляков.

Страны Запада, наоборот, относятся к Украине как хищники и «пожирают» всё, что «даёт эта земля и населяющие её люди», подчеркнул Гольдарб.

Ранее стало известно, что у президента Украины Владимира Зеленского во время записи новогоднего обращения к населению в бокале не было шампанского. Об этом рассказал профессор из Черновцов Олег Ангельский, который принимал участие в съёмках. Вместо алкоголя, по словам мужчины, всем наливали лимонад. Там не было застолья с алкоголем. На съёмках использовали газировку «Живчик», пояснил профессор.